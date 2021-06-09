مجلة إيطالية: ألمانيا تتطلع إلى ليبيا عبر مؤتمر “برلين 2” والاتصالات الاقتصادية

أكدت مجلة فورميكي الإيطالية أن ألمانيا تحاول اللعب بأوراقها في ليبيا من خلال مؤتمر دولي جديد في برلين في 23 يونيو المقبل والاتصالات الاقتصادية والمالية، فيما تسعى المؤسسات المالية الليبية في الوقت نفسه إلى الزخم في الخارج وألمانيا تأتي في الصدارة.

وقالت المجلة الإيطالية، في تقرير لها: “مع ترقب انعقاد مؤتمر برلين -2 حول ليبيا لمتابعة الاجتماع الدولي الذي جرى في يناير 2020 مع وضع الأسس النظرية لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد ستة أشهر، تعود ألمانيا للتفكير في ليبيا حيث التقى السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا في طرابلس قادة مصرف ليبيا المركزي”.

وأضافت “في حال كان مؤتمر “برلين 2” المقرر عقده في 23 يونيو يشهد قيام برلين بدور راعي الاستقرار، فاجتماع السفير الألماني مع رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيثقل ويعزز من هذا الاتجاه، كما يتعين على ألمانيا لعب أوراقًا أخرى، على عكس فرنسا التي ترى مجال نفوذها في حزام شمال إفريقيا والساحل أو إيطاليا التي لها علاقة وثيقة للغاية مع شاطئ البحر الأبيض المتوسط ​​الآخر”.

وأشار التقرير إلى خروج السفير الألماني عبر الاجتماع مع الكبير بتعاون، مهم للبنك المركزي الليبي من خلال اتجاهين: تدريب موظفي البنك المركزي (القدرات البشرية) وبرامج التعاون مع البنوك الألمانية، مضيفا “الاتجاه يشبه اتصالات لندن مع الهيئة الليبية للاستثمار، فالصندوق السيادي يتعاون مع المكتب الخارجي، فيما توصلت السفارة الألمانية في ليبيا إلى اتفاق لتدريب العاملين في البنك المركزي الليبي”.

وتابع “يأتي هذا بينما تسعى المؤسسات المالية الليبية من أجل إطلاق مسار نحو توحيد النظام في إطار إعادة التأهيل الدولي. كما أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن خطة لإعداد البيانات المالية الموحدة، فهذه خطوة من شأنها جعل الصندوق الليبي يتماشى أكثر مع ممارسات الصناديق السيادية الدولية الكبيرة، الأمر الذي يسمح له بالعمل كمحاور موثوق به والعمل مثل سلطات الاستثمار الخليجية الأخرى ومنها قطر والكويت والإمارات”.

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