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الزائدي: هل يوجد مشترك بين الليبيين ومن دمروا الوطن بذريعة الديمقراطية؟

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء.

كتب الزائدي قائلًا: “مختصر الكلام.. دمروا الوطن، وخربوا مؤسسات الدولة بذريعة إقامة الديمقراطية وحرية التعبير والتداول على السلطة من خلال الانتخابات !…فماذا أنجزوا بعد عقد بالتمام والكمال؟”.

وتابع القيادي بالنظام السابق: “من قفز على موقع لم يغادره، وعن التعبير فحدث ولا حرج، وعن العبث الأجنبي فلم يعد أمرا سريا يحاك في الدوائر الخاصة خلف أبواب مغلقة، بل صار علنا، لا يترددون في الترويج له وتبريره والدفاع المستميت عنه!… ولا يخجلون اليوم من رفض الانتخابات ويعملون على منع إقامتها بالقول والفعل بحجة أنها تنتج دكتتاتورية!!.. السؤال الواجب هل من مشترك بين الليبيين وأولئك؟” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هؤلاء حالهم يشغل هذه الايام لقد جنوا ما زرعوا وعلي الباغي تدور الدوائر لقد رفضوا في سبق ان يعيشوا في ليبيا تحت حكم القذافي ولكن اليوم هم يعيشون تحت قزمة اردوغان وقبل ايام آمرهم بتغيير اليافطه الي مسمي آخر غير حزب الاخوان وطالبهم بأخفاء وجوه معروف من المشهد والدفع باسماء جديده من الثالث والرابع ولكن الليبيين علي قناعه ان الحرباء مهما غيرت لونها لظروف ان ذلك لا ينفي عنها أنها حرباء فتغيير الشكل لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان يوهم الآخرين ان التغيير طال حتي الجوهر فالثعبان يغير جلده لكن تغيير الجلد لا يفقده العضه القاتله والسم المميت

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