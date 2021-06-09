الزائدي: هل يوجد مشترك بين الليبيين ومن دمروا الوطن بذريعة الديمقراطية؟

هاجم مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء.

كتب الزائدي قائلًا: “مختصر الكلام.. دمروا الوطن، وخربوا مؤسسات الدولة بذريعة إقامة الديمقراطية وحرية التعبير والتداول على السلطة من خلال الانتخابات !…فماذا أنجزوا بعد عقد بالتمام والكمال؟”.

وتابع القيادي بالنظام السابق: “من قفز على موقع لم يغادره، وعن التعبير فحدث ولا حرج، وعن العبث الأجنبي فلم يعد أمرا سريا يحاك في الدوائر الخاصة خلف أبواب مغلقة، بل صار علنا، لا يترددون في الترويج له وتبريره والدفاع المستميت عنه!… ولا يخجلون اليوم من رفض الانتخابات ويعملون على منع إقامتها بالقول والفعل بحجة أنها تنتج دكتتاتورية!!.. السؤال الواجب هل من مشترك بين الليبيين وأولئك؟” وفق تعبيره.