الوطني لمكافحة الأمراض يخاطب البلديات لمتابعة الآثار الجانبية لطعوم كورونا

خاطب مدير عام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الأربعاء، المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بشأن متابعة رصد الآثار الجانبية والأحداث العكسية للطعوم الذي يعد ركيزة من ركائز حملة التطعيم ضد فيروس كورونا .

النجار، وفي بيان طالعته قناتنا، قال: “أنه في إطار استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ولضمان سير الحملة بالشكل المطلوب، فإن متابعة رصد الآثار الجانبية والأحداث العكسية للطعوم يعد ركيزة من ركائز حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لما له من أهمية في متابعة ما يترتب عن هذه الطعوم من آثار جانبية وأحداث عكسية تحدد الاستمرار في إعطائها من عدمه و خاصة انها طعوم جديدة وتتم متابعة ما تحدثه عالميا”.

وتابع البيان: أنه “وفقا لخطابنا السابق بخصوص تشكيل لجان للإشراف على الحملة بالبلديات تضم في عضويتها ” طبيب لمتابعة الآثار الجانبية والاحداث العكسية” لذا نؤكد علیکم التالي؛ ضرورة وجود النموذج الخاص بالتبليغ عن الآثار الجانبية والأحداث العكسية في كل مراکز التطعيم، وضرورة وجوده مشرف في البلدية لمتابعة الآثار الجانبية والأحداث العكسية وأن يكون على تواصل مستمر مع فريق اليقظة الدوائية للجنة التسييرية للحملة، وضرورة التأكد من وجود أدوية الطوارئ بمراكز التطعيم وأهمها ” الأدرينالين والهيدروکورتیزون “، وتجميع النماذج الورقية من البلاغات وتسليمها إلى فريق اليقظة الدوائية باللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وضرورة التنبيه للمواطنين بالإتصال على الرقم الخاص بغرفة الطوارئ بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض (195) في حال حدوث أي أثار جانبية وأحداث عكسية.

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