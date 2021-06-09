المحجوب: قوة مشتركة تفك أسر 40 شخص مختطف من جنسيات مختلفة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب اليوم الأربعاء إن قوة خاصة من القوات المسلحة والبحث الجنائي تمكنت من فك أسر 40 شخص من جنسيات مختلفة.

وأضاف المحجوب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عصابة قامت باختطاف هؤلاء الأشخاص وأقدمت على ابتزاز أهاليهم بطلب فدية عن كل واحد منهم.

وأوضح مدير الإدارة أن بلاغًا ورد من أحد سائقي سيارات الأجرة عن اشتباه في اختطاف 13 من المواطنين المصريين العابرين لمناطق وسط الجنوب الغربي أثناء عبورهم الطريق القادمين منها في اتجاه منطقة الشويرف على الطريق الصحراوي.

وذكر المحجوب أنه بعد التحري وتجميع المعلومات تحركت القوة المشكلّة بسرعة وعند مهاجمتها لمواقع الاحتجاز السرّية لهذه العصابة تم اكتشاف وجود 40 مواطن من دول السودان وبنغلاديش ومصر.

وأفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي أنه تبين أن هذه العصابة هي شبكة تهريب للبشر وابتزاز لأهاليهم بعد تسهيل عبورهم لطرق تهريب صحراوية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة استطاعت من خلال نقاط التفتيش والدوريات الصحراوية تضييق الخناق على هذه المجموعات التي تنشط في المنطقة الغربية وزادت نشاطها في بني وليد ومحيطها بعد عودة القوات المسلحة من محيط العاصمة.