المحجوب: الجيش حرر 30 مختطفًا من مختلف الجنسيات من منطقة الشويرف اليوم الأربعاء

ليبيا – أعلن الجيش اليوم الأربعاء تحرير 30 مختطفًا من مختلف الجنسيات، في عملية أمنية نفذتها وحداته بمنطقة الشويرف جنوب غربي البلاد.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن العملية التي أطلقها الجيش لتحرير المختطفين توضع تحت بند محاربة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن عملية تحرير المختطفين الثلاثين جاءت بعد “تخطيط دقيق وعملية مدروسة”، شاركت فيها وحدات مختصة في المداهمة والقبض، دون أن يفصح عن الجهة المسؤولية.

المحجوب لفت إلى أن القوة التي شاركت في العملية مكلفة بمحاربة تهريب الوقود والسلع والإيقافات الوهمية في كافة المناطق التي يتمركز فيها الجيش الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية