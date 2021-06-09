نقل المخلفات وإزالة العوائق في اثنين من أحياء تاورغاء

قال المجلس المحلي تاورغاء إن شركة المهندس المدني للعقارات العامة والاستثمار العقاري تسلمت موقعي حي (علام السكني والوطنية) لمباشرة أعمالها بنقل المخلفات وإزالة العوائق وفتح الطرقات داخل الأحياء السكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس المحلي سالم محمد اعميش وعضو المجلس المحلي اسماعيل محمد شعبان ومراقب الإسكان والمرافق والتعمير بتاورغاء فتحي العماري، ومهندسي شركة المهندس المدني للعقارات العامة والاستثمار العقاري، ومهندسي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم بليبيا.

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وعقب الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس المحلي بتاورغاء اليوم، قام مهندسو الشركة المنفدة ومهندسو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم بليبيا بجولة ميدانية شملت حي علام والوطنية.

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