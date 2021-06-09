فلايت رادار يرصد هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة عقبة بن نافع الجوية

رصد موقع فلايت رادار، هبوط طائرة شحن عسكرية تركية متجهة إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية، قادمة من تركيا إلى ليبيا.

وكشف الموقع المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، عن إقلاع طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M-180، متجهة إلى قاعدة عقبة بن نافع الجوية غرب طرابلس.

يشار إلى أن طائرات الشحن التركية لم تتوقف عبر الجسر الجوي طيلة الأشهر الماضية في الهبوط غربي البلاد، حتى بعد تسمية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

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