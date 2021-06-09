من هو السويح الذي ظهر في حفل تخريج دفعة من مليشيا “بركان الغضب” في مصراتة

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كشف مصدر مطلع أن المتطرف إبراهيم فرج إبراهيم فرج السويح ظهر في حفل تخريج دفعة من مليشيا “بركان الغضب” في مصراتة.

وأوضح المصدر أن السويح من مواليد 1978 وهو أحد العناصر المتطرفة التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة والهارب من المدينة.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف من سكان حي الساحل الشرقي في مدينة درنة ومتزوج ولديه من الأبناء 4 التحق بكتيبة بوسليم في مدينة درنة منذ العام 2012.

وأضاف المصدر أن السويح التحق بمتطرفي مجلس شورى مجاهدي درنة منذ الإعلان عن تأسيسه في ديسمبر 2014 وأصبح قياديا ومسؤولا عسكريا بارزا.

وأشار إلى أن الإرهابي خاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة درنة منذ العام 2014، موضحًا أنه يجيد الرماية بالأسلحة الثقيلة.

وأكد المصدر أن السويح تعرض لإصابة بليغة بانفجار لغم أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة في 8 سبتمبر 2016 مما تسببت الإصابة في بتر رجله اليمنى لينقل عبر جرافة صيد بحري باتجاه مدينة مصراتة في 3 مارس 2017.

وأفاد المصدر انه تم نقل المتطرف السويح إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وليلتحق مجددا في صفوف المليشيات في العاصمة طرابلس، مؤكدًا تردده بين الحين والآخر على تركيا لأجل العلاج.