سرقة أسلاك كهرباء بدائرتي توزيع قصر بن غشير والكريمية

أكدت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2300 متر من أسلاك الضغط العالي بدائرتي توزيع قصر بن غشير والكريمية ما أدى إلى انقطاع التيار على عدد من منازل المواطنين القاطنين بالمنطقتين.

الشركة أوضحت عبر صفحتها الرسمية، أنه تم كذلك الاعتداء على خط جامع الزيتون من فرعية خويلد وسرقة أسلاك الضغط المنخفض تقدر بمسافة ثمانمائة متر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، رغم مناشداتها المتكررة الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لها، لتجنب انقطاع التيار عن المواطنين وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

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