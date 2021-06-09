مازن والسايح يبحثا الاستعدادات للانتخابات المقبلة في ديسمبر

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بحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن اليوم الأربعاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

واستعرض مازن مع السايح خلال اللقاء بديوان الوزارة بطرابلس آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وناقش الجانبان التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع.

وتناول الاجتماع تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.