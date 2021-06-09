المشري يبحث مع السفير التركي وسبل تعزيز التعاون بينهما على “كافة الأصعدة”

التقى رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” القيادي بتنظيم الإخوان خالد المشري، اليوم الأربعاء، السفيرَ التركي لدى ليبيا كنعان يلماز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وناقش الطرفان خلال اللقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما على كافة الأصعدة، بما يلبي تطلعات الشعبين الليبي والتركي، ويخدم المصالح المشتركة بينهما، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مؤتمر برلين، الذي سينعقد في الثالث والعشرين من هذا الشهر، وإلى رؤية المجلس للمسائل المتوقع طرحها في المؤتمر”، بحسب بيان صادر عن المشري.
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