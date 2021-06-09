المشري يبحث مع السفير التركي وسبل تعزيز التعاون بينهما على “كافة الأصعدة”

التقى رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” القيادي بتنظيم الإخوان خالد المشري، اليوم الأربعاء، السفيرَ التركي لدى ليبيا كنعان يلماز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما على كافة الأصعدة، بما يلبي تطلعات الشعبين الليبي والتركي، ويخدم المصالح المشتركة بينهما، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مؤتمر برلين، الذي سينعقد في الثالث والعشرين من هذا الشهر، وإلى رؤية المجلس للمسائل المتوقع طرحها في المؤتمر”، بحسب بيان صادر عن المشري.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

