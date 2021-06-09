عمداء “حوض مرزوق” يعرضون على الدبيبة احتياجات بلدياتهم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بديوان رئاسة الوزراء، ظهر اليوم، لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، والمكونة من عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق، وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، وأعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، بحث اللقاء الأوضاع التي تمر بها مدن حوض مرزق عامة ومدينة مرزق بشكل خاص، ودعت لجنة التواصل الحكومة بأن تكون راعياً للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً في السنوات الماضية، وبأن تسهم في جبر الضرر تمهيداً لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

كما عرضت اللجنة على رئيس الحكومة الاحتياجات الخدمية للأهالي من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة وبإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.