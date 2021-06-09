دعوة حكومة الوحدة لرعاية المصالحة بين أهالي منطقة حوض مرزق

دعت لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن تكون راعياً للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً في السنوات الماضية، وبأن تُسهم في جبر الضرر تمهيداً لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أعضاء اللجنة المكونة من عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق، وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، وأعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فقد بحث اللقاء الأوضاع التي تمر بها مدن حوض مرزق عامة، ومدينة مرزق بشكل خاص، كما عرضت اللجنة لرئيس الحكومة الاحتياجات الخدمية للأهالي، من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.

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