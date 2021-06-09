البريقة للنفط تعلن تسيير القافلة الخامسة إلى المنطقة الجنوبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة الوقود الخامسة من مستودع مصراته النفطي إلى المنطقة الجنوبية، بالتنسيق والمتابعة من المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المعنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن القافلة تحمل نحو مليون و667 ألف لتر بنزين، و213 ألف لتر ديزل، و60 طنا من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدة مواصلتها تسيير شحنات الوقود بأنواعه على البلديات التي تقع ما قبل مستودع سبها، بين بلديتي الشاطئ وأوباري، بالتنسيق مع شركات التوزيع المالكة للمحطات والمسؤول عن إدارتها، وذلك لاستقرار عمليات التدفق ووصول المنتجات النفطية للمواطن.

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