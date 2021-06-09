ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 June, 2021

أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة ،اليوم الأربعاء ،عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية ،داعيا المواطنين الراغبين في الترشح لشغل المناصب السيادية، للتقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.

وينص الاتفاق الموقع بين مجلس النواب ومجلس الدولة على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ،وفيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات.