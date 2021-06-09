منها رئيس مفوضية الانتخابات.. مجلس المشري يفتح باب الترشح للمناصب السيادية

أعلن مجلس الدولة، عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية، داعيا كافة المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.

تضم قائمة المناصب السيادية، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وعلق عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، قائلًا إن: “مجلس الدولة صوّت بالذهاب إلى مخرجات بوزنيقة 1 في المناصب السيادية، وسيفتح باب الترشح لها من جديد وتَسلُّم السير الذاتية بحسب التوزيع الجغرافي” وفق قوله.

أضاف عضو ملتقى الحوار السياسي في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24” أن: “مجلس الدولة سيعيد اختيار شاغلي المناصب التي سيعينها، وهي 7 أسماء يحيلها للنواب، وبدوره يرجع 3، منها رئيس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لتغيير الرئاسة، وفي الوقت نفسه يستمعون للأفراد المختارين من لجنة النواب للمناصب الأخرى واختيار 3” على حد تعبيره.