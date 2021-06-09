نجدة بنغازي تقبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسلب مواطن

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كشف قسم شُرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء عن ضبطه ثلاثة أشخاص لقيامهم بعملية سلب.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في القسم أن مواطنًا حضر إلى قسم شُرطة النجدة بنغـازي وبالتحديد وحدة التحري والقبض وبحوزته مقطع فيديو يوضح تعرضه لعملية سلب من قبل 3 أشخاص على متن مركبة نوع شفروليه اللون أبيض.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه على الفور قامت وحدة التحري والقبض بإعداد فريق عمل للتحري وجمع المعلومات على المركبة والأشخاص.

وذكر مكتب الإعلام أنه بعد التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء الوحدة من تحديد هويتهم ومكان وجودهم، وتم إعداد كمين محكم وضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وعدة هواتف محمولة وتم الانتقال بهم للقسم.

وأشار مكتب الإعلام الأمني في القسم إلى أن المجني عليه تعرف عليهم وعلى المركبة التي كانوا يستقلونها.

وأكد مكتب الإعلام إلى أن بالاستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بعملية السلب وتمت إحالتهم للنيابة العامة.