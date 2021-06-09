الغويل من أمريكا: يجب منع بعض الشخصيات من الترشح في الانتخابات

قال الأكاديمي الليبي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل، إن “هناك شخصيات يجب منعها من الترشح على الأقل فى الانتخابات القادمة لأنها شخصيات جدلية بمعنى الكلمة”، وفق قوله.

الغويل، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “تفرق و لا تجمع، و تقسم و لا توحد، و لن يقبل بها الكثير، و لو لا سامح الله نجحت فى الانتخابات بطريقه أو أخرى فإنى أتوقع أن بعض الأطراف لن تقبل بنتائج الانتخابات و قد تحمل السلاح ضدها و تصبح الانتخابات كما حدث فى 2014 شراره لحرب أكثر دموية”، وفق قوله.

وواصل قائلًا: “لو هذه الشخصيات فعلآ تريد الخير للبلاد فيجب عليها أن تنسحب تطوعا و أن رفضت ذلك فيجب منعها للحفاظ على الامن و الاستقرار فى هذه الفتره الخطيره جدا من تاريخ البلاد”، وفق قوله.

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