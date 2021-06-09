أهالي شهداء التفجير الإرهابي بسبها يطالبون الرئاسي بتحقيق عاجل ودعم الأجهزة الأمنية

طالب أهالي واعيان ونشطاء مدينة سبها وذوي ضحايا التفجير الإرهابي الانتحاري الغادر طالبوا المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

واكد البيان على ما أصدرته قبيلتا أولاد سليمان وقبيلة اشراف أولاد محمد في بيانات سابقة حول خطورة الوضع الأمني في الجنوب الذي أمسى ملاذا لبعض العناصر الإرهابية والمتطرفة الفارة من شرق وغرب البلاد.

وطالب البيان بدعم الأجهزة الأمنية والقضاء على المجموعات الإرهابية والتكفيرية وقطاع الطرق والمجرمين ومكافحة الهجرة غير الشرعية التي تهدد الوضع الديموغرافي والقضاء على بعض المليشيات غير الليبية التي تنتهك الحدود.

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