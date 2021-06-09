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بعد طول انتظار.. افتتاح فرع لمصلحة الجوازات في وادي عتبة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد طول انتظار، افتُتح في محلة السبيطات بوادي عتبة، فرع لمصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، والذي سيقدم خدماته للمواطنين على مستوى المنطقة.

وتم افتتاح الفرع باحتفالية حضرها معاون مصلحة الجوازات بالمنطقة الجنوبية، والمجلس البلدي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومديرية الأمن وعدد من النشطاء.

حلم لم يكن بعيد المنال لسكان المنطقة، إذ وبعد مناشدات ومراسلات افتتح الفرع ليسهم في تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على جواز السفر، وتنتهي بذلك مصاعب السفر لمسافات طويلة للحصول على هذا المستند.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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