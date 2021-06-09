مراسل الجزيرة القطرية: المقبور عبدالسلام المسماري أجج خطاب الكراهية الذي أوصل بنغازي للحرب

هاجم مراسل قناة الجزيرة القطرية في ليبيا أحمد خليفة شهيد الكلمة عبدالسلام المسماري واصفًا إياه بـ”المقبور” على خلفية جمع عدد من النشطاء للتوقيعات ضد القنوات التي تبث خطاب الكراهية في الأمور المتعلقة بليبيا ومن بينها قناة الجزيرة القطرية.

خليفة قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”بمناسبة الحديث عن خطاب الكراهية وقوائم التوقيع لرفضه.. هل تتذكرون المقبور عبد السلام المسماري ؟ هل كان خطابه حينها تصالحیا ؟ “.

وتابع هجومه على الشهيد المسماري بالقول: ”لا حقًا ستكون لي تدوينة حول خطاباته التأجيجية ( التي كان يدعمه فيها بشكل بشع أحد الموقعين على تلك القوائم ) تلك الخطابات التي أوصلت بنغازي إلى جحيم الحرب والدمار”، حسب تعبيره.

وقد قام مراسل القناة القطرية في طرابلس بمسح تدوينته بعد سيل من الانتقادات في التعليقات عليها والتي ربطت أغلبها علاقة الإخوان بإغتيال المسماري.

يشار إلى أن شهيد الكلمة المسماري كان شديد الانتقاد لدور قطر في دعم الجماعات المتطرفة بمدينة بنغازي وتزويدها بالسلاح بشكل مباشر خارج إطار الدولة، فيما يوجه البعض أصابع الإتهام لجماعة الإخوان المسلمين بشأن وقوفها وراء عملية إغتياله والتحريض عليه يقول مراقبون.

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