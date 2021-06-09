الرقابة الإدارية تبحث عن مخرج لأزمة الخدمات في سرت

عُقد اجتماع موسع في مدينة بنغازي في مقر هيئة الرقابة الإدارية، ضم رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي مع الشركات النفطية، لبحث النقص في الخدمات التي تعانيها مدينة سرت، من وقود ومشتقاته إلى غاز الطهي.

وناقش الاجتماع سبل معالجة الإشكاليات التي تحول دون تقديم الخدمات إلى سكان المدينة ومحاولة تذليلها، حيث طرح المشاركون الأسباب في تأخر وصول الوقود وغاز الطهي.

في ختام الاجتماع تم الاتفاق مع بلدية سرت والأجهزة الأمنية فيها والرقابية، على ضرورة متابعة توزيع الخدمات بشكل مناسب على مناطق المدينة المختلفة، وإيصال الخدمات اللازمة لمستحقيها.

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