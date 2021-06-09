ليبيا الان

قشوط للقيادة العامة والنواب: صمتكم على تصريحات تبون “الوقحة” التي تطال سيادة ليبيا أمر يثير الاستغراب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه لباحث الليبي محمد قشوط، رسالة مفتوحة لكل من رئيس مجلس النواب، القائد العام للقوات المسلحة، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب ، والقبائل و المجالس الاجتماعية، عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال قشوط في تغريدته: “صمتكم حتى هذه اللحظة على تصريحات رئيس الجزائر ، عبدالمجيد تبون  التي وصفها بـ”الوقحة”، الذي تطاول فيها على سيادة ليبيا ووصفه لأبناء القوات المسلحة بالمرتزقة أمر يثير الاستغراب لأنكم ممثلين عن الشعب و الجهات الوحيدة التي لمسنا فيها الشجاعة لرد على كل معتوه مهما تعلى شأنه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك