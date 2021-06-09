وزيرا الرياضة والموارد المائية يتفقدا احتياجات مدينة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد وزيرا الرياضة عبدالشفيع الجويفي ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة الاحتياجات التي تحتاجها مدينة طبرق في متعلقة بالرياضة والمياه.

وقام وزير الرياضة فور وصوله بزيارة إلى ملعب سعيد خيرالله الدولي لمتابعة عملية زراعة النجيل الصناعي وتركيب المضمار والوقوف على النواقص بهذا الملعب الدولي .

وقد أشاد الوزير بالملعب ووعد بتوفير كل ما يلزم .

كما زار وزير الرياضة القاعة المغلقة بمجمع دربن الرياضي للاطلاع على النواقص داخل القاعة، والتقى برؤساء أندية الصقور والأندلس والهلال والمختار.

وفي إطار الزيارة، زار الوزير نادي الغوص ووعد بإقامة عدد من المشاريع على هذا الشاطئ.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الرياضة إلى بلدية أمساعد ودرنة.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية خلال حديث جمعه مع حكماء المدينة أن وزارة الموارد المائية ستقف على احتياجات مدينة طبرق وضواحيها لتوفير المياه.

كما أكد أن تنفيذ عمرة لمحطة تحلية المياه ، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء محطة تحلية جديدة بمنطقة المرصص ستكون من أولويات الوزارة لمدينة طبرق لحاجتها للمياه .