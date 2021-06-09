بلدية بنغازي تبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون المشترك

أجرى نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيية والوفد المُرافق له، اليوم الأربعاء، زيارة لبلدية بنغازي التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري حيث تم مُناقشة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي، وصيانة بعض المرافق الصحية الأولية، إضافة إلى تطوير العمل في مركز إعادة تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، وتدريب العناصر الفنية في المجلات المذكورة .
بوجواري، أثنى على الجُهود المبذولة من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي مُؤكداً على أهمية العمل على إقامة العديد من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية للعناصر الفنية في مُختلف المجالات ذات العلاقة.
وتم الإتفاق على تحديد الأعمال المُستهدفة و الأولويات من خلال عقد اللقاءات المُشتركة للمُختصين من الطرفين خلال الفترة القادمة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك