بلدية بنغازي تبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون المشترك

أجرى نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيية والوفد المُرافق له، اليوم الأربعاء، زيارة لبلدية بنغازي التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري حيث تم مُناقشة الأعمال والمشاريع التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي، وصيانة بعض المرافق الصحية الأولية، إضافة إلى تطوير العمل في مركز إعادة تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، وتدريب العناصر الفنية في المجلات المذكورة .