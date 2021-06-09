وزيرة الشؤون الاجتماعية: ندعم كل الجمعيات الخيرية ونقدر مشاركاتهم

نظمت جمعية أفريقيا الخيرية لرعاية الأيتام ، بالجبل الأخضر حفلا على هامش زيارة وزير الشؤون الاجتماعية للمنطقة الشرقية ، و شهد الحفل عروضا فنية فى شكل مشاهد تصويرية تحاكي قضايا ومشاكل الإنسان الخاصة بالمعاق والمسنين و غيرها من المسائل الأخرى.

وبحسب بيان للوزارة، قدمت وزير الشؤون الاجتماعية الهدايا لأطفال الجمعية والتقطت صورا تذكارية معهم، مؤكدة دعمها لكل الجمعيات الخيرية وأخذ كل ملاحظات جمعية أفريقيا الخيرية لرعاية الأيتام بعين الاهتمام تقديرا للمشاركات الايجابية المحلية والدولية وشرفت بها ليبيا .