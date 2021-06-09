وزير الداخلية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات يؤكدان على دور الوزارة المهم في تأمين العملية الانتخابية

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض اخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وكما تم أيضاً مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

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