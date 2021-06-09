وزيرة العدل للوفد الأوروبي: الوزارة حريصة على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان

استقبلت وزير العدل حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء، قائد البعثات المدنية الأوربية بالخارج فرانسيسكو بيريز، وسفير الاتحاد الاوربي بليبيا خوسي ساباديل، والوفد المرافق لهما والذي ضم كلا من مدير التخطيط للبعثات المدنية ستيفانو تومات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميهابلا ماني ومستشار السياسات بالبعثات المدنية الأوربية كارلوس باندين، وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات و التعاون بالوزارة و أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

استقبلت وزير العدل حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء، قائد البعثات المدنية الأوربية بالخارج فرانسيسكو بيريز، وسفير الاتحاد الاوربي بليبيا خوسي ساباديل، والوفد المرافق لهما والذي ضم كلا من مدير التخطيط للبعثات المدنية ستيفانو تومات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميهابلا ماني ومستشار السياسات بالبعثات المدنية الأوربية كارلوس باندين، وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات و التعاون بالوزارة و أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

واستهل اللقاء بكلمة الوفد الأوربي والتي عبروا فيها عن ارتياحهم لمستوى التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي و لاسيما بعثة الاتحاد الأوربي (اليوبام) والتي تعمل من خلال مذكرة التعاون الموقعة بينهما، وأكد التزام الجانب الأوروبي على تفعيل وتعزيز هذه الشراكة وخاصة في مجال العدالة الجنائية ورفع قدرات اعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام وأعضاء إدارة القانون وكذلك التعاون مع جهاز الشرطة القضائية.

من جهتها رحبت وزيرة العدل بأعضاء الوفد وأثنت على مستوى التعاون بين بعثة اليوبام ووزارة العدل وأكدت أن الوزارة حريصة على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل وتتعاون مع المفوضية الوطنية للانتخابات لأجل تدريب القضاة على الإشراف على الانتخابات والطعون الانتخابية.

كما أشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بموضوع المصالحة الوطنية وما اتخذته الوزارة من إجراءات لإخلاء سبيل المحتجزين قسرا وكذلك إجراءت تحسين ظروف الاحتجاز داخل مراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين والعمل مع وزارة الداخلية بالخصوص.

كما أكدت اهتمام الوزارة بتمكين المرأة و حضورها القوي داخل مؤسسات الدولة وان الوزارة لديها وحدة دعم وتمكين المرأة لأجل هذا الغرض.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود تطوير مركز الخبرة القضائية و البحوث.