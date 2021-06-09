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شركة الكهرباء تبحث مع شركة (GE) الأمريكية أوجه التعاون المشترك بين الشركتين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وعضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني، اليوم الأربعاء، الوفد الأمريكي من شركة GE وذلك بالمقر الرئيس بالشركة العامة للكهرباء، وبحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي ومدير عام الإنتاج كمال عبد الله ضو.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين الشركتين خاصة في مجال صيانة المحطات .
وأبدت شركة (GE) الأمريكية استعدادها التام لدعم الشركة العامة للكهرباء والوقوف معها وتذليل كافة الصعاب أمامها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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