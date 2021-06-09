وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحرص على تذليل كافة الصعاب والعراقيل التى تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي بعملها

عقدت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الادارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء بحضور رئيس الهيئة ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام وعدد من موظفي الهيئة، وقد تم خلال الأجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعى و ألية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا بالاضافة الى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة ومناقشة موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمى للهيئة.

وأكدت الكيلاني، حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التى تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد شاكرة مديريات الأمن بالمرج والبيضاء على حسن تأمينهم خلال مرافقة الوزيرة لزيارة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.