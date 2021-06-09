ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 June, 2021

التقى مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عميد وسام بن جامع اليوم الإربعاء الموافق 9 يونيو بالقائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماسكي أماديرا المنسق الخاص بليبيا سوميتومو يوكي مسؤولة الأمن بالسفارة..

حيث تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية مناقشة موضوع عودة فتح سفارة اليابان داخل العاصمة طرابلس وكذلك التنسيق الأمني لزيارات للمدن الليبية..

وهذا أكد القائم بالأعمال على سعادته بتواجده داخل العاصمة طرابلس معرباً عن جزيل شكره للمجهودات التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في حماية وتأمين مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.