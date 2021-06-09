وزير الإقتصاد والتجارة يبحث عملية التبادل التجاري مع السفير المصري لدى ليبيا

بحث وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا محمد سليم، بمقر الوزارة آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

بحث وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا محمد سليم، بمقر الوزارة آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون التجارية و مدير إدارة التعاون الدولي والفني والمستشار القانوني للوزير أخر المستجدات الخاصة بالإجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية خلال الفترة القادمة، كما تطرق الحضور لمناقشة الصعوبات العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.