العبار لشركة البريقة: وزارة النفط ستبذل كل الجهد لحل المشاكل والصعوبات التي قد تعيق عمل الشركة

استقبل وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار، بمكتبه ببنغازي، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصحة والسلامة بشركة البريقة لتسويق النفط فرج الجعيدي.

وفي بداية الإجتماع عبر الجعيدي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رفعت العبار، في التواصل الفوري مع وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية فرج قعيم، مما أدى إلى إنفراج أزمة توزيع المحروقات، وإعادتها لشكلها الطبيعي.

وتم خلال الإجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل بشركة البريقة لتسويق النفط، حيث وعد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج بأن وزارة النفط ستبذل كل الجهد لحل المشاكل والصعوبات التي قد تعيق عمل الشركة.

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