قشوط لمجلس النواب: صمتكم على تصريحات تبون “الوقحة” التي تطال سيادة ليبيا أمر يثير الاستغراب

وجه لباحث الليبي محمد قشوط، رسالة مفتوحة لكل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، والقبائل و المجالس الاجتماعية، عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال قشوط في تغريدته: “صمتكم حتى هذه اللحظة على تصريحات رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون التي وصفها بـ”الوقحة”، الذي تطاول فيها على سيادة ليبيا ووصفه لأبناء القوات المسلحة بالمرتزقة أمر يثير الاستغراب لأنكم ممثلين عن الشعب والجهات الوحيدة التي لمسنا فيها الشجاعة لرد على كل معتوه مهما تعلى شأنه .

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