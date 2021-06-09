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قشوط لمجلس النواب: صمتكم على تصريحات تبون “الوقحة” التي تطال سيادة ليبيا أمر يثير الاستغراب

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه لباحث الليبي محمد قشوط، رسالة مفتوحة لكل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، والقبائل و المجالس الاجتماعية، عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، بشأن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال قشوط في تغريدته: “صمتكم حتى هذه اللحظة على تصريحات رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون  التي وصفها بـ”الوقحة”، الذي تطاول فيها على سيادة ليبيا ووصفه لأبناء القوات المسلحة بالمرتزقة أمر يثير الاستغراب لأنكم ممثلين عن الشعب والجهات الوحيدة التي لمسنا فيها الشجاعة لرد على كل معتوه مهما تعلى شأنه .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • نبحة تبون علي الجيش الليبي الهدف كسب ود حكام اقليم طرابلس لانقاذ ما يمكن أنقاذه من ضياع نصيب الجزائر في الكعكه الليبييه فالكلام التالي للوزير الجزائري يفسر ليش تزلف تبون للطغمه التي في طرابلس حيث وصف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق حجم التبادلات التجارية مع ليبيا بـ«المحتشم»، معبرا عن طموح مشترك لرفعها إلى 3 مليار دولار شريطة رفع جميع العقبات أمام عمليات التصدير والاستيراد فثقل المغرب السياسي واتسامها بالحكمه جعل الليبيين يراهنون علي المغرب في مشاكلهم وتبون يريد ان يتشبث بعلاقه مع طغمة طرابلس فلم يجد سبيل غير الادعاء بانه كان ح يص علي سلامة طرابلس اكثر من حرص جيشها عليها الذي آتاها زاحفا لرفع ضيم عصابات الارهاب والاجرام من علي كاهلها

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