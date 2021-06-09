المشري: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس دستوري واضح

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأربعاء على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أساس دستوري واضح.

وقال المشري، في تغريدة على تويتر، إنه التقى اليوم رفقة رئيس ديوان المجلس محمد اللافي ممثلين عن “تيار انتخابات 24 ديسمبر”.

وأضاف، أكدتُ خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن تكون على أساس دستوري واضح.

ولفت إلى أنه طالب بضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور.

وكان المشري، قد أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها خيار استراتيجي للمجلس الأعلى للدولة، مطالبًا بضرورة وجود ضمانات حقيقة لقبول نتائجها.