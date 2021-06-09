ليبيا الان

المشري: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس دستوري واضح

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأربعاء على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أساس دستوري واضح.

وقال المشري، في تغريدة على تويتر، إنه التقى اليوم رفقة رئيس ديوان المجلس محمد اللافي ممثلين عن “تيار انتخابات 24 ديسمبر”.

وأضاف، أكدتُ خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن تكون على أساس دستوري واضح.

ولفت إلى أنه طالب بضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور.

وكان المشري، قد أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها خيار استراتيجي للمجلس الأعلى للدولة، مطالبًا بضرورة وجود ضمانات حقيقة لقبول نتائجها.

الوسوم

الانتخابات الليبية خالد المشري ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لا يوجد شئ اسمه مجلس الدولة فهو من الاجسام التى سقطت مع انتهاء صلاحية الصخيرات ولم يعد له وجود مثل المؤتمر العام السابق ومن يحدد شكل الانتخابات هو مجلس التواب السلطة التشريعية المنتخبة وتمثل شعب ليبيا من كافة الاطياف وليس شوية خرفان من حريم السلطان .
    واتمنى من النخبة السياسية تفديم طلب للنائب العام للقبض على هذا النصاب المحتال فورا

    رد

  • خانب المشرى هذا يذكرنى بواحد حشرى اخترع لنفسه وظيغة وهمية لابتزاز الناس فتجده يصطاد احد ركاب الحافلات ويسير امامه ويقول اتفضل يابيه حتى يوصله لكرسى الحافلة ويطلب مته الجلوس وسط زهول الراكب المضطر لن يدفع له المعلوم لزوم الاونطة .
    فالمشرى مجرد محتال ونصاب اخترع مجلس وهمى لا شرعية له واختار اسما يوحى بانه اعلى من الدولة مع انه لا وزن فعليا له وهو يعتمد على اسلوب شيطانى فى نشر الفرقة بين الليبين حتى يظل الفاسدون فى السلطة

    رد