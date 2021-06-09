رئيس مجلس النواب يدعو النواب لجلسة رسمية بطبرق الإثنيـن القادم لمناقشة مشروع الميزانية والمناصب القيادية بالوظائف السيادية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية بطبرق الإثنين القادم لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

المستشار صالح، وبحسب الدعوة التي تلقت قناتنا نسخة منها، قال: “يدعو رئيس مجلس النواب كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين القادم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري الموافق لـ الرابع من ذي القعدة 1442.هـ بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية”.

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