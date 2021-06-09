تكريم عدد من المنظمات المدنية ببلدية زليتن

أقام مكتب مفوضية المجتمع المدني بزليتن حفل تكريم بالمسرح الوطني لعدد من المنظمات المدنية داخل نطاق البلدية، وتم الإعلان عن فوز ثلاث منظمات بدرع التميز، وقدمت لهم العديد من الجوائز عرفانا وتقديرا من مكتب المفوضية على أعمالهم المتميزة التي قاموا بها في المدينة عن سنة ألفين وعشرين.

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