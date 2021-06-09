الداخلية توقع اتفاقية مع “الاتحاد الأوروبي” لدعم الوزارة

عقد وزير الداخلية العميد خالد مازن ، اجتماعا مع كلا من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنتونيو ساباديل ، ومدير التخطيط للبعثات المدنية بالاتحاد الأوروبي ستيفانو تومان ، ومستشار السياسات بالاتحاد الأوروبي كارلوس بوجان، بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون الدولي عميد صلاح الدين بن سليمان .

و تناول الاجتماع عدد من الملفات التي من أهمها ملف الاستحقاق الانتخابي و عملية تأمين الانتخابات ، كذلك ملف البنية التحتية و الاتصالات والدعم الفني والتقني بوزارة الداخلية ، إلى جانب دعم الشق الأمني المنبثق عن لجنة 5+5 .

كما تم التطرق خلال الاجتماع لملف التدريب وتهيئة المؤسسات التدريبية من حيث الصيانة والتجهيز ، والعمل على دعم الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم الاتفاق على تضمين جميع هذه البرامج والمشاريع التدريبية في مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بعد مراجعتها من قبل الجانبين .