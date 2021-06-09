مخالفاً لقوانين عضوية مجلس النواب.. الرعيض يرفض قرار إعفائه من مهام رئيس غرفة التجارة والصناعة

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي رسالة إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.

الشنطي، وفي مراسلته الذي تحصلت قناتنا على نسخة منها، قال: “تولت الهيئة دراسة شكوى خالد علي تيكة بصفته امين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الزراعة ضد وزارة الاقتصاد، بشأن عدم تمكينه من ممارسة مهام عمله مع اصرار محمد عبد الكريم الرعيض شغل مقر الاتحاد وممارسة مهام أمين لجنة الإدارة”.

وتابع: “ثم اقالة محمد الرعيض من منصبه كأمين للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2016، وتم تسميه خالد علي تيكة رئيسا للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016، طعن الأول في قرار إقالته المشار إليه أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، والتي قضت بتاريخ 20 فبراير 2017، برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف، كما طعن في هذاالحكم أمام الاستئناف بتاريخ 16/5/2017 حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتقاعست وزارة الاقتصاد على وضع قرار تسمية خالد علي تيكة موضع التنفيذ”.

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وأضاف: “صدر عن وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد كتاب رقم (655) المؤرخ في 2-3-2021م يمنح بموجبة إفادة للأول تفيد شرعية صفته كأمين للجنة إدارة الاتحاد وذلك بالمخالفة، وقد قام وزير الاقتصاد والصناعة لاحقا بتدارك الأمر وإلغاء الكتاب المذكور بموجب كتابه رقم (743) المؤرخ في 2021/3/10م الموجه إلى وزير الخارجية”.

واستكمل: “فإن الأمر يقتضي منكم اتخاذ كل ما يلزم لتمكين خالد علي تيكة من مباشرة مهام عمله بصفة أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة”.

والجدير بالذكر أن المادة رقم (177) لقانون مجلس النواب، نصت على أنه لا يحق لعضو مجلس النواب أثناء عضويته الترشح لمنصب رئيس الوزراء أو وزير في إحدى الوزارات ولا يجوز إختياره لأي منصب حكومي كما لا يجوز أثناء عضويته أن يكون عضوا في لجان أو مجلس شركات أو مؤسسات أو أجهزة عامة أو استشارية.

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