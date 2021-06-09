تبون يجدد استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية استجابة لطلب الليبيين

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية، استجابة لطلب الأشقاء الليبيين»، مؤكدا دعم بلاده «اللامحدود للإخوة الليبيين في إعادة بناء الدولة الليبية، بما يحفظ سيادتها ووحدتها».

جاء ذلك خلال لقاء تبون مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اللذين يؤديان زيارة للجزائر على رأس وفد هام، اليوم الأربعاء، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن لقاء تبون مع اللافي والكوني بقصر المرداية جرى «شكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر تطورات الشأن الليبي، لا سيما تسيير المرحلة الانتقالية وفق خارطة الطريق المتفق عليها».

وأضافت أن أعضاء الوفد الليبي شكروا من جهتهم رئيس الجمهورية على موقف الجزائر واستعدادها الدائم لتقديم يد العون للشعب الليبي الشقيق.

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ووصلا الكوني واللافي صباح اليوم إلى الجزائر العاصمة، وكان في استقبالهما عند وصولهما إلى مطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن الكوني واللافي قام بعد وصولهما بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، وتلاوة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الثورة الجزائرية، وزارا المتحف الوطني للمجاهد، للاطلاع على تاريخ الثورة الجزائرية، ووقعا على السجل الذهبي للزائرين بالمتحف.

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