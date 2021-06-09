عقيلة صالح يدعو لجلسة رسمية في طبرق الأثنين المقبل لمناقشة الميزانية وتولي المناصب

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي سيعقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق يوم الأثنين المقبل.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، فإن الجلسة المقبلة للمجلس سيجري خلالها «مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية».

ولم يستكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة 2021، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها في 25 مايو الماضي، ورفعت الجلسة دون إقرار قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.