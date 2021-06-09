الحويج يبحث مع السفير المصري تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

كانت آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري الليبي المصري محل مباحثات وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، محمد سليم.

كما استعرض اللقاء المستجدات الخاصة بالاجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.

حيث أكد الجانبان على ضرورة تسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، وأهمية استئناف حركة الطيران بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار دعم التبادل التجاري، وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

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