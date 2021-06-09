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الخارجية الأمريكية تنتقد الدور التركي في ليبيا وتعتبر سلوك أنقرة مزعج للغاية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إن تركيا تنتهك القانون الدولي وتتعدى على المناطق الاقتصادية لدول أخرى منتقداً دور ها في ليبيا و ناغورنو كاراباخ.

واوضح بلينكين، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيثير قضية أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس التركي رجب أردوغان. مؤكدا أن الخلافات بين واشنطن وأنقرة ستكون في قلب المحادثات بين الزعيمين.

ورداً على سؤال من السناتور بوب مينينديز، حول ما كانت تفعله الإدارة لمعالجة سلسلة من الأنشطة الاستفزازية التي قامت بها تركيا في عهد أردوغان، قال بلينكين إنه يشارك المخاوف بشأن سلوك أنقرة الذي وصفه بـ “مزعج للغاية.”

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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