عبد السلام الصفراني: صلاحيات الرئيس القادم مبعث قلق للناس

قال عبد السلام الصفراني، رئيس كتلة العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين- في مجلس الدولة، إنه “يجب أن نمضي في انتخابات رئاسية وأدعو أن تكون بشكل مباشر من خلال الشعب الليبي حتى يعبر عن الوحدة الوطنية، ويجب ألا نهضم حق الليبيين في اختيار رئيسهم فالانتخاب المباشر ضرورة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا” وفق قوله.

أضاف الصفراني، في حديث متلفز – اطلعت عليه “الساعة 24” – أن الرئيس القادم ينبغي أن يكون رئيس وحدة وطنية، ويجب طمأنة مخاوف الناس بشأن صلاحياته، ونخفف من هذه المخاوف، وفق تعبيره.