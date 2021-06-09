صنع الله: ليبيا فقدت نحو 50 ألف برميل يوميا من إنتاج شركة أكاكوس

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن ليبيا فقدت نحو خمسين ألف برميل يوميا من إنتاج الخام لشركة أكاكوس في الأسبوعين الفائتين، وأن إنتاج شركة الواحة قد انخفض بسبب حالات تسرب بخط الأنابيب.

صنع الله وفي تصريح لوكالة رويتر، أكد أن تحسن الإنتاج في الحقول النفطية القائمة، والتي تعرض بعضها لأضرار مهم جدا، مشيرا إلى أن المؤسسة تخطط لفتح مكتب في لندن الشهر الجاري، وهو مشروع استغرق تنفيذه لسنوات، وذلك بهدف تسهيل ممارسة نشاطها.

وأضاف أن المؤسسة أعادت تدشين خطط تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع شركات النفط العالمية.

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