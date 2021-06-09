أوغلو: تراجع الخلافات مع فرنسا بشأن ‫ليبيا.. وأمريكا تريد التعاون

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الأربعاء، أن الخلافات مع فرنسا بشأن ‫ليبيا تراجعت بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقال إن “فرنسا تريد التعاون مع ‫تركيا”.

وفي ذات السياق، أكد أوغلو أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع تركيا في ملفات عديدة من البحر المتوسط إلى البحر الأسود وحتى القوقاز، وليس في مسألتي ليبيا وسوريا فقط.

وبعد زيارته إلى فرنسا قبل أيام، ذكر أوغلو، أنه بحث مع المسؤولين الفرنسيين أولويات تركيا في ليبيا وهي تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية، ودعم حكومة الوحدة الوطنية التي تمارس سلطتها في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات.

ووفق أوغلو، تشمل الأولويات، وقف إطلاق النار الدائم، وكذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، وأضاف أوغلو أنه شارك هذه القضايا مع الجانب الفرنسي، وأن أنقرة منفتحة على الحوار لإيجاد الأمور ذات الاهتمام المشترك في ليبيا التي يؤثر استقرارها على المنطقة بأسرها.

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