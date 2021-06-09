«اللافي»: اتفاق ليبي جزائري على التنسيق المشترك لفتح معبري غدامس وغات

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عن تطلعه إلى الدعم الجزائري للدولة اللبيية في الحل السياسي، ومسار المصالحة الوطنية، ومسارات الحوار السياسية عبر مشاركتها في مؤتمر برلين.

وقال «اللافي»، عقب لقائه الرئيس الجزائري برفقة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على تفعيل الأجهزة الأمنية المشتركة في أقرب وقت.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي، أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة تأمين الحدود لتسهيل تنقل الأفراد ونقل البضائع عبر المنافذ البرية، مشيراً إلى أنه تم التوافق على التنسيق المشترك لفتح معبري غدامس وغات، مع التنسيق الأمني في هذا الصدد.