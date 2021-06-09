تحرير 37 مخطوفا بينهم مصريين بمنطقة الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير 37 مخطوفا بينهم مصريون وأشخاص من دول أفريقية بمنطقة الشويرف، من قبل قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المخطوفين «كانوا محتجزين مدة ستة أشهر» لدى التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم، مؤكدة إلقاء القبض على ثلاثة من عناصره.

ووصف الوزارة العملية الأمنية التي قام بها أعضاء البحث الجنائي بالجفرة فجر اليوم لتحرير المخطوفين بأنها كانت «ناجحة»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولازال البحث والتحري لضبط باقي التشكيل العصابي.

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