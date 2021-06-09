وزيرة الشئون الاجتماعية تبحث رفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن  

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء، لمناقشة أوضاع المعاشات ورفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الهيئة.
وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعى، وكذلك اآلية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة.
كما تمت أيضا مناقشة موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمى للهيئة.
ومن جهتها أكدت الوزيرة على حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والإدارة العامة بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.
أضف تعليقـك