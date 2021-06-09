وزيرة الشئون الاجتماعية تبحث رفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن  

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء، لمناقشة أوضاع المعاشات ورفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعى بمدينة البيضاء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الهيئة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعى، وكذلك اآلية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة.

كما تمت أيضا مناقشة موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمى للهيئة.

ومن جهتها أكدت الوزيرة على حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والإدارة العامة بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.‎