كاباو.. البدء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

تواصل المراكز الصحية في مدينة كاباو عملها الدؤوب، من أجل تطعيم كافة الفئات السنية في المدينة ضد فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لفئة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم السبعين سنة، يبدأ القائمون على القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية.

وتم تقسيم فرق العمل إلى لجان، وأصبحت كخلية نحل تعمل بشكل متواصل، حيث خصصت لجان للذهاب إلى منازل كبار السن غير القادرين على المجيء إلى مركز التطعيمات بإعطائهم اللقاح في منازلهم.

ويواصل القائمون على القطاع الصحي كاباو الليل بالنهار، من أجل الانتهاء من تطعيم كافة سكان المدينة بالجرعة الأولى والثانية في حال توافر اللقاح من قبل وزارة الصحة.

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