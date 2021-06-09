ليبيا الان

كاباو.. البدء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل المراكز الصحية في مدينة كاباو عملها الدؤوب، من أجل تطعيم كافة الفئات السنية في المدينة ضد فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لفئة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم السبعين سنة، يبدأ القائمون على القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية.

وتم تقسيم فرق العمل إلى لجان، وأصبحت كخلية نحل تعمل بشكل متواصل، حيث خصصت لجان للذهاب إلى منازل كبار السن غير القادرين على المجيء إلى مركز التطعيمات بإعطائهم اللقاح في منازلهم.

ويواصل القائمون على القطاع الصحي كاباو الليل بالنهار، من أجل الانتهاء من تطعيم كافة سكان المدينة بالجرعة الأولى والثانية في حال توافر اللقاح من قبل وزارة الصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك